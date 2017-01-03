عبر الإعلامي تامر أمين، عن استيائه من ارتفاع سعر الدولار في مصر بشكل جنوني، مردفًا: |الدولار بقى ذاللنا بره وجوه

. الدينار الكويتي بقى 64 جنيها مصريا.. الدرهم الإماراتي بـ5.5 جنيهات.. الدولار ذل الجنيه ذلًا|.وتابع خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه محافظ البنك المركزي لم يكن يهدف إلى أن يصل الدولار إلى 19 جنيها في السوق البيضاء بدلا من السوق السوداء، لكن هذا ما حدث للأسف. وناشد تامر الحكومة ومحافظ البنك المركزي ضرورة اتخاذ التدابير الكافية من أجل رفع قيمة الجنيه وخفض سعر الدولار.