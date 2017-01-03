أقام المخرج الأردني محمد مساد معرضا لملصقات أشهر الأفلام السينمائية المصرية في منتصف القرن الماضي، بأحد مقاهي العاصمة الأردنية ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل

وقال مساد في مقابلة مع فضائية «الغد»، إنه استمر 20 عاما في جمع ملصقات الأفلام التي يعشقها، ولجأ إلى شبكة الإنترنت والسفر إلى القاهرة بحثا عن الصور والملصقات التي يحتاجها، وتم وضع التصاميم المطبوعة يدويا على قماش من الكتان لتحقيق أكبر قدر من التأثير.وقال إنه لم يكن مدفوعا بعاطفته وشغفه فحسب ولكن بالرغبة في تذكير المبدعين الشباب بجودة السينما المصرية على مدى عقود.وأضاف: «بتذكر مرات في بوسترات بتعجبني كثيرا بحضر الفيلم أسود وأبيض وبطلع لحد الآن مستحيل أشوف فيلم في التليفزيون أسود وأبيض إلا ما أكمله، بحس فيه بقوة الكتابة والإخراج».