ردت المطربة اللبنانية يارا، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، والذي قال فيه: «قابلتى كام راجل ندل في حياتك؟»، قائلة: «كتير»

وقالت يارا خلال البرومو الذي عرضته فضائية «on e»: «بحب أبرز أنوثتى، ولما أتجوز هفكر ألف مرة قبل ما أعمل حفل زفاف».وتقدم يارا خلال لقائها ببرنامج «كل يوم جمعة»، والذي يذاع يوم الجمعة المقبل عددًا من أغانيها.