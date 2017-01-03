قال نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، رئيس الوزراء العراقي السابق، إن الحشد الشعبي بعد استعادة الموصل قد يتوجه إلى سوريا عند الضرورة من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا: |لنا مع داعش حساب وإذا اقتضى الأمر أن نذهب لتصفية الحساب معهم في دمشق سنذهب|

ونفى المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإيرانية طهران، وجود مجموعات تابعة للحشد الشعبي في الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات لا تمثل الحكومة العراقية، مناشدًا كافة المجموعات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.