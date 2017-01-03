دخل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في نوبة ضحك على الهواء، أثناء جلسة البرلمان العامة اليوم الثلاثاء

يذكر أن سبب نوبة ضحك رئيس البرلمان كان وراءها إعلانه عن أن النائب عبدالمنعم العليمي أكثر النواب حديثًا داخل البرلمان، قائلا: |العليمي رقم واحد في الحديث داخل القاعة، الأول على 595 نائبا.. حد قده|.وكان مجلس النواب ناقش، اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة الـ92 طلب إحاطة وسؤال موجه للوزراء.