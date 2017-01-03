نجحت الأجهزة الأمنية بمصلحة أمن الموانئ والمطارات تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من إحباط عملية تهريب كميات من مخدر الحشيش داخل مواسير شفط كانت بحوزة راكب متجها إلى دولة الكويت

وكانت قوات تأمين مطار سوهاج الجوي بقيادة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الموانئ والمطارات، قامت بتفتيش الراكب |ن. م| أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى دولة الكويت وبفحص أمتعته اكتشفت قوات التأمين وجود مواسير شفط بحوزة الراكب وبفحصه بدقة تبين أن بداخلها كميات من مخدر الحشيش داخل المواسير. جاء ذلك أثناء قيام القوات بتفتيش الراكب خلال إنهاء إجراءات سفره على متن الطائرة المتجهة إلى الكويت، وبفحص أمتعته تبين وجود مواسير شفط وبتفتيشها عثر بحوزته على مخدر الحشيش. وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.