قالت |أميمة الحسيني| المتحدث باسم وزارة السياحة، إن الوزارة لا تستطيع إغفال معاناة العاملين في مجال السياحة، موضحة أنه لا يمكنها التحكم بمفردها في المضايقات التي يتعرض لها السائحين من العاملين في السياحة، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على برنامج لتدريب 10 آلاف عامل الفترة المقبلة

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع المدني له دور مهم في التحدث مع العاملين بمجال السياحة، وتحذيرهم من السلبيات التي تسيء لسمعة مصر.