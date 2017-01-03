عرضت فضائية «RT»، لقطات للأشعة التي أجريت لمواطن فيتنامي، واكتشاف وجود مقص جراحة في معدته نسيه الأطباء منذ 18 عامًا

وظل مقص جراحة في بطن فيتنامي طيلة 18 عامًا دون أن يدري إلى أن استخرجه الأطباء أخيرا.ونقل التليفزيون الرسمي عن |ما فان نهات| البالغ من العمر 54 عامًا، قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.وأضاف أنه كان يشعر بألم على فترات وأن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب هو مقص جراحي.