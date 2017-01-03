عرضت فضائية «RT»، لحظة وقوف سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، في استقبال طائرة تنقل جرحى و جثامين ضحايا هجوم إسطنبول اللبنانيين

وكان في استقبال الضحايا والجرحى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية، والمغتربين جبران باسيل ووزير النقل والأشغال العامة يوسف فانيونس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية وذوي الضحايا والجرحى.