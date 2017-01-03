قالت الدكتورة |ليندا جاد الحق| استشاري التغذية العلاجية، إن الشعير أو الكاموميل والموز والبطاطس والنشويات تعمل على تعلية مزاج الفرد

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «بنشجع أمهات مصر»، المذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»، اليوم الثلاثاء، أن التعرض لأشعة الشمس من الأمور التي تجعل المزاج في أفضل حالاته، لذلك نلاحظ وجود الاكتئاب منتشر في الدول الأوروبية بشكل أكبر من دول الشرق أو في العالم العربي.و حذرت خبيرة التغذية العلاجية من تحمير البطاطس، قائلة: «ابعدوا عن قلي البطاطس، ممكن نقلي دون زيت، نسلقها ونحمرها في الفرن ونضع عليها بهارات، كما أن البطاطا تحسن المزاج وهى من الأكلات الجيدة جدًا».