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بالفيديو.. احتفالات جمهورية كوبا بذكرى ثورتها
03
يناير
2017
11:49 AM
عرضت فضائية «فرانس 24»، لقطات من احتفالات جمهورية كوبا بذكرى ثورتها، لأول مرة بغياب الزعيم الراحل فيدل كاسترووأقامت القوات المسلحة الكوبية، عرضا عسكريا كرمت خلاله الزعيم الراحل فيدل كاسترو، ويقام العرض كل خمسة أعوام في الثاني من ديسمبر، لكنه أجل هذه السنة بسبب وفاة الزعيم الثوري في نوفمبر الماضي.
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