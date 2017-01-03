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بالفيديو.. إصابة 19 شخصا باختناق في حرائق تشيلي
03
يناير
2017
06:48 AM
أصيب 19 شخصا معظمهم بحالات اختناق؛ بسبب الحرائق التي اندلعت في عشرات المنازل بالقرب من ميناء فالباريسو التشيلي، لارتفاع درجات الحرارةوكانت مدينة فالبارايسو التشيلية شهدت العديد من حرائق الغابات، التي التهمت ما يقرب من 100 منزل، من أصل 500 في هذه المنطقة.
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