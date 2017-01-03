أصيب 19 شخصا معظمهم بحالات اختناق؛ بسبب الحرائق التي اندلعت في عشرات المنازل بالقرب من ميناء فالباريسو التشيلي، لارتفاع درجات الحرارة

وكانت مدينة فالبارايسو التشيلية شهدت العديد من حرائق الغابات، التي التهمت ما يقرب من 100 منزل، من أصل 500 في هذه المنطقة.