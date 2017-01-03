شهدت مدينة فالبارايسو التشيلية العديد من حرائق الغابات، التي التهمت ما يقرب من 100 منزل، وأصيب العديد من المواطنين

وظهر في الفيديو، الذي عرضته فضائية «إكسترا نيوز»، سحابة كثيفة من الدخان تغطي سماء المدينة وسط تحذيرات أمنية بعدم الاقتراب من مناطق الحرائق. وقالت وسائل إعلام: إن النيران التي اندلعت جنوبي المدينة امتدت سريعا إلى منطقة |بلايا إنشا| مما أدى إلى دمار 100 منزل من أصل 500 في هذه المنطقة.