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بالفيديو.. نائب يطالب بسحب الثقة من الحكومة والتحقيق مع الوزراء
03
يناير
2017
03:47 AM
هاجم سيد أبو بريدعة عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلا: «إنها انتقلت من مرحلة الفشل إلى الإجرام»وطالب النائب في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» بتطبيق نص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية على أعضاء الحكومة ومحاكمتهم أمام الرأي العام، مضيفًا: «الشعب بيغلي في الشارع والجزيرتين مصريتين والحجية تعلو على كل اعتبار وهناك حكم محكمة يؤكد ملكية مصر للجزيرتين والحكومة قتلت الشعب ومنعت عنه الدواء ويجب سحب الثقة منها وتقديم الوزراء للنائب العام لمحاكمتهم».
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