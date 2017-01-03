دخل اللواءان خالد حماد، وإبراهيم القصاص عضوا مجلس النواب في مشادة كلامية على الهواء خلال مناقشة تبعية جزيرتي تيران وصنافير

وهاجم «حماد» خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، زميله إبراهيم القصاص قائلا: «يا إبراهيم أنت شارب حاجة يا إما مبتسمعش، وأنا قلت من البداية إن القضية محتاجة خبراء أو متخصصين للفصل في تبعية الجزيرتين».ومن جانبه رد إبراهيم القصاص، قائلا: «الجزيرتان مصريتان قولا فاصلا، والتاريخ والجغرافيا بيقولوا كده، مش هنستنى خبراء أجانب علشان يفصلوا في تبعيتهما، دي أرضنا وإحنا عارفينها أكتر من أي شخص تاني».