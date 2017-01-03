قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، إن 95% من نواب المجلس يرفضون تمرير اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، ولن يوافق عليها سوى القليل فقط

وأضاف عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أن الاتفاقية باطلة بحكم القضاء، وإحالتها إلى المجلس أمر غير مقبول، فاتفاقية تيران وصنافير تختلف عن أي قضايا داخلية»، مشيرًا إلى أنها مرفوضة، والمجلس غير مختص بنظر الاتفاقية لحين الفصل فيها نهائيًّا من قبل القضاء؛ لأنه الجهة الوحيدة المختصة بنظرها.