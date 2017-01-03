قال طلعت خليل عضو مجلس النواب، |إن جزيرتي تيران وصنافير، ليست مشكلة اقتصادية نختلف ونتفق عليها»، مؤكدًا أن التفريط في الجزيرتين لن يتم عن طريق المجلس

وأضاف |خليل| في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، «إحنا نواب عن الشعب وهو نفسه إللى هيحاكمنا، ولن نفرط في شبر من تراب الوطن تحت أي مزاعم، وعلى كل نائب أن يتحمل مسئوليته التاريخية».وتابع النائب، «لن نغفر للحكومة سقطة التفريط في جزيرتي تيران وصنافير؛ فالجزيرتان مصريتان بحكم التاريخ، وأنه من الخطر الشديد تسليمهما للسعودية، وما يثار حول سعودية الجزيرتين أفكار هدّامة».