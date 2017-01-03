قال أحمد بكر، سفير مصر في الجابون، |إنه لا يوجد أي تهديدات أمنية نهائيا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجابون بسبب الانتخابات، وكل ما حدث كان أحداث وقتية فقط|

وأضاف |بكر| في مداخلة هاتفية لبرنامج «مع شوبير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم أحمد شوبير، «التقيتُ بالرئيس الجابوني، في لقاء سابق، وأكد لي أن نهائي أفريقيا سيكون بين مصر والجابون»، مشيرا إلى أن كأس الأمم الأفريقية يشغل أولوية، والرئيس الجابوني تفقد الملاعب للوقوف على الاستعدادات للبطولة المزمع إقامتها خلال الفترة بين 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل من هذا العام، والجميع لا يبخل بقدراته لإنجاح العرس الأفريقي.