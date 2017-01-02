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عمرو أديب للدولة: حافظوا على جمال اللبان علشان أنا مش هاسكت
02
يناير
2017
23:48 PM
ناشد الإعلامي عمرو أديب، الدولة ممثلة في جهات التحقيق ووزارة الداخلية، ضرورة الحفاظ على المتهمين بقضية رشوة مجلس الدولة، بعد حادثة انتحار المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، مضيفًا: «حافظوا على جمال الدين اللبان، المتورط في قضية رشوة مجلس الدولة. خدوا بالكوا من اللبان.. علشان أنا مش هاسكت».وتابع أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: إن ما قامت به هيئة الرقابة الإدارية في كشف شبكة الفساد بمجلس الدولة ضربة قوية. مردفًا: «ضربت الفساد في مقتل.. إوعي تخلي الفساد يتغلب عليكي يا دولة»، مشيرًا إلى أن الفساد في مصر قوي، وباستطاعته إحداث الكثير من الأعمال، بهدف هزيمة الدولة، والاستمرار في الفساد، مؤكدًا أنه يثق في أن الدولة التي كشفت هذه الواقعة، لن تفرط فيها.
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