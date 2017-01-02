قالت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي: إنها تلقت مكالمة هاتفية من المطربة «نجاة»، أخبرتها بأنها ستعود للغناء من جديد، من خلال أغنية تقوم بتجهيزها حاليا، من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وتحمل عنوان «كل الكلام»، وذلك إحياء لشعر الأبنودي

وأضافت نهال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»: «الأبنودي كان يصف صوت نجاة بالصوت الحريري، الذي ليس له مشابه في العالم العربي».