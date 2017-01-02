أكد سيد بحيري، محامي المستشار وائل شلبي، الذي انتحر صباح اليوم الإثنين، بعد اتهامه في قضية رشوة مجلس الدولة، أن موكله صرح أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة، قائلًا:| ذهب عني سلطانية|، مشيرًا إلى أن شلبي كان حريص على تقديم نفسه لجهات التحقيق طواعية ولا يقبض عليه بمنزله، احترامًا للقضاء

وأوضح بحيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، تقديم عمرو أديب، أنه ناشد موكله بالخلود إلى النوم والحصول على قسط وفير من الراحة حتى يكون أكثر تركيزًا أثناء التحقيق معه، لكنه لم ينل ذلك، لافتًا إلى أن شلبي لم تكن له نية للانتحار.وأكد بحيرى، أن المستشار وائل شلبي قام بحجز غرفة رقم (252) في فندق الماسة ودفع مبلغ 800 جنيه، حتى يمثل الساعة الثامنة أمام النيابة العامة وجهات التحقيق، مشيرًا إلى أنه توجه بحضرة موكله للنيابة العامة في الصباح الباكر إلا أن ممثلي النيابة تأخروا في حضورهم الأمر الذي دعا موكله إلى العودة من جديد لنفس الفندق، وتم إلقاء القبض عليه بفندق الماسة في تمام الساعة الثانية عشر مساءًا.