عرض الإعلامي وائل الإبراشى مقطع فيديو لسيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية أثناء اصطدامها وسحلها لمواطن ونجلته في الشارع أمام محكمة زينهم

وطالب الإبراشى خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، بمحاسبة المسئولين عن واقعة مقتل المواطن وابنته بسبب الإهمال.وقال إن السيارة كانت بدون فرامل، لافتا إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها ما أدى لقيامها بدهس المواطن وأبنته أثناء سيرهما في الشارع وانقلابها.