اخبار مصر
-
رياضة
- بالصور.. أحمد سليمان يسلم الشناوي جائزة أفضل لاعب
- البدري يزيح الستار عن أزمته مع «دكة» الزمالك في القمة 113
- الإسماعيلي يحسم مصير محمد صبحي في جلسة خاصة
- جدول ترتيب دوري سوبر القاهرة للشباب مواليد 98 بعد الجولة التاسعة
- البدري: كان نفسي أسجد في الملعب بعد تخطي الزمالك
- رسميا.. مدرب الأهلي السابق ينتقل للدوري البحريني
- محمد صلاح يصل من لندن للمشاركة في تدريبات الفراعنة
- أحمد سامي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي
- جوارديولا: بدأت نهاية مشواري في التدريب.. سألعب الجولف
- مورينيو يسعى لخطف بيبي قبل التنين الصيني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. سيارة ترحيلات تسحل مواطن وابنته في الشارع
02
يناير
2017
23:48 PM
عرض الإعلامي وائل الإبراشى مقطع فيديو لسيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية أثناء اصطدامها وسحلها لمواطن ونجلته في الشارع أمام محكمة زينهموطالب الإبراشى خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، بمحاسبة المسئولين عن واقعة مقتل المواطن وابنته بسبب الإهمال.وقال إن السيارة كانت بدون فرامل، لافتا إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها ما أدى لقيامها بدهس المواطن وأبنته أثناء سيرهما في الشارع وانقلابها.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - حصريا لـ #ON_E أغنية "كل الكلام" للمطربة الكبيرة نجاة
مصطفى بكري يروي لـ كل يوم .. تفاصيل انتحار المستشار وائل شلبي المتهم بالرشوة
عمرو أديب للدولة: حافظوا على جمال اللبان علشان أنا مش هاسكت
تعليق لميس الحديدي على وقف إبراهيم عيسى.. الأعلى قراءة في «توك شو فيتو»
بالفيديو.. زوجة الأبنودي تكشف سبب عودة نجاة للغناء
المستشار وائل شلبي للنيابة العامة: ذهب عني سلطانية
بالفيديو.. سيارة ترحيلات تسحل مواطن وابنته في الشارع
بالفيديو.. اخر رسائل أمين عام مجلس الدولة قبل انتحاره
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع