كشف سيد بحيري، محامي المستشار وائل شلبي، المتهم في قضية الرشوة، الذي انتحر داخل محبسه، آخر رسائل وكلمات موكله، قبل انتحاره صباح اليوم، لافتًا إلى أن موكله قال له: «لو كان بيدي لأنهيت حياتي إلا أنني حججت بيت الله الحرام»

وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، تقديم عمرو أديب، أن موكله أخبره أن مسئولية حجه لبيت الله الحرام العام الماضي ستمنعه من الانتحار، مردفًا: |قال لي مش هعملها.. أنا عارف مسئوليات الحج|.وتابع: |موكلي قال لي أنا راض عن نفسي وبما قدمته أثناء عملي كأمين عام بمجلس الدولة.. كل اللي قدرت عليه عملته ولو كان فيه حاجة تؤخذ عليا فكل الناس لهم وعليهم|.