قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد من الإفصاح عن شهادته للتاريخ والأمانة حول الأزمة الحالية بحزب المصريين الأحرار، موضحا أنه يكن كل الاحترام للمهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، الذي لم يتدخل في شئون الحزب، ولم يفرض آرائه، وأنه كان سببًا في الديمقراطية داخل الحزب

وأشار سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية |cbc|، أن استقالته من رئاسة حزب المصريين الأحرار لن تثنيه عن خدمة الحزب، وأن انسحابه جاء بصورة راقية، وأنه لا يوجد بينه وبين أي عضو بالحزب أية خلافات، مؤكدا أنه لا دخل له بالخلافات الموجودة حاليًا بين أعضاء الحزب، ولا دخل له بموضوع اللائحة.