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بالفيديو.. 12% انخفاضا في جمارك السيارات المستوردة من أوروبا
02
يناير
2017
20:48 PM
قال اللواء حسن سليمان، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن كل السيارات التابعة والمستوردة من الاتحاد الأوروبي سيتم خفض الجمارك الموقعة عليها بنسبة 12%وأضاف |سليمان| خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم| تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية |الحياة|، أن ارتفاع سعر السيارات يرجع لارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وأشار إلى أن حركة السوق بالنسبة للسيارت متوقفة تمامًا.وأوضح رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، أن خفض الجمارك للسيارات من |1600 سي سي| فأعلى يصل إلى 40.5% بدلًا من 135%، وأضاف أنه يتم تصنيع 50% من مكونات السيارات داخل مصر و50% الأخرى تُستورد من الخارج.
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