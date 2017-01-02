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بالفيديو.. انطلاق ورش عمل مناقشة اقتراحات تطوير القانون الجنائي
02
يناير
2017
20:48 PM
قال المستشار هشام حلمي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، إن اليوم الإثنين، عُقدت أول ورشة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بالفقه الجنائى، لتطوير قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أنه يرحب بكافة المقترحات من أساتذة القانون والقضاة لتطوير القانون الجنائي، وبعد الانتهاء من ورش العمل الأربعة والتي انطلقت اليوم، سيتم تقديم مقترحات تطوير القانون للبرلمان.
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