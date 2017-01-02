قال المستشار هشام حلمي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، إن اليوم الإثنين، عُقدت أول ورشة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بالفقه الجنائى، لتطوير قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أنه يرحب بكافة المقترحات من أساتذة القانون والقضاة لتطوير القانون الجنائي، وبعد الانتهاء من ورش العمل الأربعة والتي انطلقت اليوم، سيتم تقديم مقترحات تطوير القانون للبرلمان.