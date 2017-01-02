قال النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب ونقيب عام الفلاحين الزراعيين، إن السعر العادل لتوريد طن قصب السكر لا يقل عن 800 جنيه، مؤكدًا أن لجنة الزراعة بالنواب أبدت اعتراضها على أسعار 600 أو 700 جنيه لسعر طن القصب

وأشار مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مانشيت القرموطي|، المذاع على قناة |العاصمة الجديدة|، تقديم جابر القرموطي، إلى أنه سيعقد مؤتمرا مع الفلاحين غدًا من أجل إعلان بيع محصول قصب السكر من عدمه، موضحًا أن نسبة كبيرة من مزارعي قصب السكر ترفض توريد المحصول بالسعر الجديد الذي حددته الحكومة اليوم 620 جنيها للطن.