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طاقة البرلمان: الكارت الذكي لن يمنع تهريب المواد البترولية
02
يناير
2017
18:48 PM
قال النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة في البرلمان: إن فكرة الكارت الذكي للوقود، كانت موجودة أثناء حُكم الإخوان، وذلك لإيقاف تهريب المواد البترولية عبر البحار، وإلى قطاع غزةوأضاف وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، خلال حواره ببرنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد: إن الكارت الذكي لن يمنع تهريب المواد البترولية، وأنه لن يوفر قاعدة بيانات المواطنين؛ لأن التسجيل يكون عن طريق شاسيه السيارة، وليس مالكها.
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