ظهر الإعلامي جابر القرموطي، حاملا أعواد من القصب على الهواء، وقام بـ|مص| عود من القصب، مشيرًا إلى أن سعر كوب عصير القصب وصل اليوم إلى 2

5 جنيه.وأضاف القرموطي، خلال برنامجه |مانشيت القرموطي|، المذاع على قناة |العاصمة الجديدة|: |ابويا الله يرحمه لما يكون زعلان مني يديني الزعزوعة ولما يكون مبسوط يمنحني جذر عود القصب المسكر|.