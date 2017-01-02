عرضت قناة «روسيا اليوم» لقطات مصورة، منذ قليل، ترصد وصول الدبلوماسيين الروس وأفراد عائلتهم، الذين شملتهم عقوبات واشنطن، إلى موسكو

يذكر أن الطائرة الخاصة، التي تم إرسالها من قبل موسكو؛ لإعادة الدبلوماسيين الروس، الذين قررت أمريكا طردهم، قد غادرت أمس الأحد.وقال المكتب الصحفي بالسفارة في الولايات المتحدة، لوكالة «ريا نوفوستي»: «الطائرة أقلعت، وعلى متنها جميع الدبلوماسيين».وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قرر، الخميس الماضي، ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، بزعم أنهم يعملون موظفين في الاستخبارات الروسية، وقاموا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ومن جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية: إن موسكو لن تطرد أحدا؛ ردا على تصرفات الولايات المتحدة.