اخبار مصر
-
رياضة
- نتائج الجولة الـ13 بمجموعة القاهرة
- «جوزيه» يشترط الحصول على 500 ألف جنيه شهريا لتدريب الزمالك
- تليفونات بني سويف يفوز على قنا بهدفين في مجموعة الصعيد
- أشرف قاسم يرفض دور الرجل الثاني في الزمالك
- بالصور.. حسام البدري يزور أهلي ستورز ويشيد بمنتجاتها
- آخرهم ركلة العقرب.. أفضل 10 أهداف لآرسنال في عهد فينجر
- المسابقات تغرم الأهلي والزمالك بسبب القمة.. وتعاقب الإسماعيلي وجنش
- مدرب طنطا: تجاوز عقبة أسوان خطوة مهمة قبل توقف الدوري
- ليستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ميدلزبره
- 12 يناير.. إجازة للاعبي المنتخب قبل السفر للجابون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
برلماني للسيسي: «الحكومة هتقضي على محصول القصب زي القطن»
02
يناير
2017
17:50 PM
وجه النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: |الحكومة هتقضي على محصول قصب السكر زي ما نهت على محصول القطن|وناشد مجاهد، خلال لقائه ببرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|، الرئيس السيسي بضرورة التدخل السريع من أجل إنقاذ زراعة قصب السكر في الصعيد، موضحا: |ودلاك في الصعيد تعبانين ياريس من زراعة القصب|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
برلماني للسيسي: «الحكومة هتقضي على محصول القصب زي القطن»
بالفيديو.. «الشوباشي» مهاجمة المنتقبات: «دي مش حرية دي مسخرة»
بالفيديو.. متصلة تنهار من البكاء: «عايزة جوزي مايزعلش مني»
بالفيديو.. الزيدي: زيارة رئيس فرنسا للعراق دعاية انتخابية
بالفيديو.. مشاجرة بين متظاهري تيران وصنافير ومواطن أمام «الصحفيين»
بالفيديو.. الأمن يمنع العشرات من الانضمام لتظاهرة تيران وصنافير أمام الصحفيين
كل يوم - الأحد 01 يناير 2017 .. الجزء الثاني
كل يوم - الأحد 01 يناير 2017 .. الجزء الأول
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع