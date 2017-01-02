وجه النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: |الحكومة هتقضي على محصول قصب السكر زي ما نهت على محصول القطن|

وناشد مجاهد، خلال لقائه ببرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|، الرئيس السيسي بضرورة التدخل السريع من أجل إنقاذ زراعة قصب السكر في الصعيد، موضحا: |ودلاك في الصعيد تعبانين ياريس من زراعة القصب|.