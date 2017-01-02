قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن هناك العديد من النساء تهاونت في حقهن الإنساني وقبلن على أنفسهن أن يصبحن عورة بسبب ارتدائهن النقاب، مؤكدة أن النقاب ضد القانون وضد الشريعة الإسلامية

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج |ست الستات|، المذاع على قناة |صدى البلد، تقديم دينا رامز، أن الشريعة الإسلامية أرست عدم التعسف في استخدام الحق، مشيرة إلى أن ادعاء المرأة أن النقاب حرية شخصية أمر غير مقبول، موضحة: |الست اللي تتخفي وتقول دي حرية شخصية أقولها لا دي مسخرة|.