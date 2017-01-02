دخلت متصلة تدعى |أم عمر|، من محافظة الجيزة، في نوبة من البكاء، بسبب عدم تأقلمها مع المحيطين بها، مضيفة: |أنا عايزة ابقى كويسة وطبيعية والناس متفهمنيش غلط وجوزي مايزعلش مني|، لافتة إلى أنها فكرت في الذهاب إلى طبيب نفسي حتى تتمكن من التأقلم مع الناس إلا أنها لم تفعل

من جانبه علق الشيخ أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامجه |فتاوى|، المذاع على قناة |الحياة| أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بأمرين، أولهما إنما الصبر بالتصبر، والثاني إنما الحلم بالتحلم، مسترشدًا بالرجل الذي ذهب إلى رسول الله طالبًا النصيحة.. ليرد عليه النبي: لا تغضب.وتابع: إنه يجب على الإنسان استقبال واستيعاب جميع الناس بصدر رحب وصبر شديد وعدم الاندفاع أو الغضب.