قال |منتظر الزيدي| الكاتب الصحفي العراقي، إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والحزب الاشتراكي في أوروبا، يعانون من الاندثار، مشيرًا إلى أن زياره «هولاند» للعراق لن تغير شيئًا من الأحداث، خصوصًا أنها دعاية انتخابية فقط

وأضاف «الزيدي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن الانتخابات الفرنسية بعد 4 أشهر، والحزب الاشتراكي سيمنى بخسائر جسيمة، متوقعًا أن هولاند يحاول أن يتشبث بقشة، وقواته في العراق شبه هلامية.