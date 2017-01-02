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بالفيديو.. الزيدي: زيارة رئيس فرنسا للعراق دعاية انتخابية
02
يناير
2017
17:49 PM
قال |منتظر الزيدي| الكاتب الصحفي العراقي، إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والحزب الاشتراكي في أوروبا، يعانون من الاندثار، مشيرًا إلى أن زياره «هولاند» للعراق لن تغير شيئًا من الأحداث، خصوصًا أنها دعاية انتخابية فقطوأضاف «الزيدي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن الانتخابات الفرنسية بعد 4 أشهر، والحزب الاشتراكي سيمنى بخسائر جسيمة، متوقعًا أن هولاند يحاول أن يتشبث بقشة، وقواته في العراق شبه هلامية.
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