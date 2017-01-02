قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة تصدر قرارات غير مدروسة خاصة بسوق الدواء، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مضيفًا: «وزير الصحة مش في دماغه المريض المصري إطلاقًا»

وأضاف «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الإثنين، أن نقابة الصيادلة طالبت بتشكيل لجنة لدراسة زيادة أسعار الدواء حتى لا تؤثر على المواطن البسيط.وأوضح أن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة لطرح حلول لأزمة نقص الدواء، لكن دون جدوى.