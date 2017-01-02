عرضت، منذ قليل، فضائية «RT»، أولى اللقطات من اصـطدام طائرتين بأجواء تكساس الأمريكية

واصطدمت طائرتان صغيرتان في ولاية تكساس، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اصطدام طائرتين صغيرتين في أجواء مدينة ماك-كيني وسقوطِهما على موقف للسيارات في حي مزدحم بالمدينة، مما استدعى غلق الطريق المؤدي إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة.