عرضت، منذ قليل، فضائية «إكسترا نيوز»، مراسم استقبال فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، عقب وصوله لأربيل بإقليم كردستان في العراق، من خلال عزف الموسيقى ورفع الأعلام الفرنسية والعراقية والكردستانية

يأتي وصول «هولاند» إلى أربيل بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن أنها ستستخدم مطار أربيل في كردستان العراق لشن ضربات «أكثر هجومية» على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي. وسلمت فرنسا الشهر الماضي أسلحة للقوات الكردية التي تحارب في شمال العراق، فيما أعلنت استعدادها لاستخدام مقاتلاتها في العراق «إذ اقتضت الضرورة» ضمن إطار الإستراتيجية التي حددها الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل «القضاء» على هذه التنظيم الإرهابي.