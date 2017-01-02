قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة عقدت اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي، والقطاع الخاص المتمثل في شركة فاركو لإنشاء أول مصنع لإنتاج عقار الأورام في مصر، بالإضافة إلى اتفاق حر لإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل، من أجل صناعة المواد الخام في مصر

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «on E»، اليوم الإثنين، أن الوزارة بها نقص في عدد الأطباء.وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأطباء يترك مستشفيات وزارة الصحة على رغم من زيادة أعدادهم، مؤكدًا أن هناك اقتراح لإحالة الأطباء المتغيبين عن العمل في وزارة الصحة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات ضدهم.