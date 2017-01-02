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بالفيديو.. خالد تليمة عن إيقاف برنامج إبراهيم عيسى: بداية سيئة لـ2017
02
يناير
2017
11:49 AM
عبر الإعلامي خالد تليمة عن حزنه لإيقاف برنامج إبراهيم عيسى على شاشة «القاهرة والناس»، قائلا: «أنا حزين جدًا إننا بنبدأ سنة جديدة بغلق برنامج وده من أسوأ البدايات»، موضحًا أنه كان على اتصال مع إبراهيم عيسى يوم الأربعاء الماضي ولم يكن في خططه ترك البرنامج نهائيًا، كما أن عقده من المفترض انتهائه في 2018وأضاف «تليمة» خلال برنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «on E»، اليوم الإثنين، أن إيقاف البرنامج أقلق الشعب المصري، معلنًا عن تضامنه الكامل مع إبراهيم عيسى.
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