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بالفيديو.. كهربا: بحب جمهور الزمالك والأهلي
02
يناير
2017
04:48 AM
قال محمود عبد المنعم |كهربا| لاعب الزمالك المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، «جمهور الزمالك حياتي، وبيني وبينه حالة عشق»وأضاف خلال لقائه في برنامج «حصاد الأسبوع» المذاع على فضائية «dmc sports»: «بحب كل جمهور الأهلي، ومبحبش يكون بيني وبين أي جمهور عداء، والزمالك صاحب الفضل عليّ، ولن أعود قبل انتهاء مدة إعارتي، وبحب أتفرج على مباريات الزمالك، وبكون مبسوطا جدا لما جمهور الزمالك يطالبني بالعودة مرة أخرى للنادي».
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