بالفيديو.. بكاء يوسف الحسيني بعد وقف برنامج إبراهيم عيسى

بكى الإعلامي يوسف الحسيني على الهواء؛ بسبب وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى المذاع على فضائية «القاهرة والناس»

ووجّه خلال برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على فضائية «on live»، رسالةً للدولة قائلا: «خفّوا علينا شوية، الحمل بقى تقيل، وبلاش التعامل بطريقة طظ».وقال: «وحياة أمي أنا ما بدمّع على إبراهيم عيسى، أنا بدمّع على حال البلد اللي بقى وحش قوي، خفّوا.. بقى كتير علينا».