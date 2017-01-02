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بالفيديو.. بكاء يوسف الحسيني بعد وقف برنامج إبراهيم عيسى
02
يناير
2017
03:48 AM
بكى الإعلامي يوسف الحسيني على الهواء؛ بسبب وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى المذاع على فضائية «القاهرة والناس»ووجّه خلال برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على فضائية «on live»، رسالةً للدولة قائلا: «خفّوا علينا شوية، الحمل بقى تقيل، وبلاش التعامل بطريقة طظ».وقال: «وحياة أمي أنا ما بدمّع على إبراهيم عيسى، أنا بدمّع على حال البلد اللي بقى وحش قوي، خفّوا.. بقى كتير علينا».
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