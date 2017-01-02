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بالفيديو.. مرتضى منصور لاتحاد جدة: عايزين «كهربا» بـ 775 مليون جنيه
02
يناير
2017
02:49 AM
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه بصدد عقد جلسة مع وكيل مايوكا؛ لدراسة العرض الليبي المقدم له، وترك النادي بشكل ودى، بالإضافة إلى جلسة قادمة تجمع بين أحمد مرتضى المشرف على الكرة، مع باسم مرسي؛ لحسم ملف التجديد ومعرفة رأي اللاعب النهائيوفيما يخص محمود عبد المنعم |كهربا|، قال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الأنوار» تقديم مدحت شلبي المذاع على فضائية «on sport»: |لو أراد اتحاد جدة شراء كهربا نهائيا سيكون قيمته 40 مليون يورو، ما يعادل 775 مليون جنيه، بعد إشادة النادي السعودي بإمكانيات اللاعب وأنها تماثل لاعبي ريـال مدريد أو برشلونة، وسأطالب بمطالب مالية على قدر إمكانيات اللاعب|.
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