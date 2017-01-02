داعب الإعلامي تامر أمين الفنانة هيدي كرم قائلا: «عمري ما هبقى متلون زي عينيكي كده»، لترد الفنانة قائلة: «دي شتيمة ولا مجاملة»

وقال «أمين» خلال خلال لقائه في برنامج «نفسنة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «أتحدى أي حد يثبت أني بتلون أو بأجامل حد واليوتيوب موجود، ومرفوع عليا 50 قضية بسبب هجومي المستمر على فنانين وسياسيين وغيرهم».