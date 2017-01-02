نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وجود أي مفاوضات مع الكابتن حسن شحاتة أو حلمي طولان لتدريب الفريق، قائلا: «كلها شائعات فقط»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الأنوار» تقديم مدحت شلبي، المذاع على فضائية «on sport»: « لو محمد حلمي استقال من الجهاز الفني يبقى اللي هيتولى تدريب الفريق مدرب أجنبي، واليوم سيتم عقد جلسة مشتركة مع حلمي؛ لمعرفة رغبته في الاستمرار بتدريب الزمالك من عدمه، والبديل 3 مدربين أجانب جاهزون لتولى تدريب الفريق».وأضاف رئيس نادي الزمالك: «أول المدربين الأجانب المرشحين هم مدرب وادي دجلة السابق باتريس كارتيرون، والروماني سوموديكا، والبرتغالي جوزيه روماو».