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بالفيديو.. «مرتضى» يعلن أسماء المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الزمالك
02
يناير
2017
02:48 AM
نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وجود أي مفاوضات مع الكابتن حسن شحاتة أو حلمي طولان لتدريب الفريق، قائلا: «كلها شائعات فقط»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الأنوار» تقديم مدحت شلبي، المذاع على فضائية «on sport»: « لو محمد حلمي استقال من الجهاز الفني يبقى اللي هيتولى تدريب الفريق مدرب أجنبي، واليوم سيتم عقد جلسة مشتركة مع حلمي؛ لمعرفة رغبته في الاستمرار بتدريب الزمالك من عدمه، والبديل 3 مدربين أجانب جاهزون لتولى تدريب الفريق».وأضاف رئيس نادي الزمالك: «أول المدربين الأجانب المرشحين هم مدرب وادي دجلة السابق باتريس كارتيرون، والروماني سوموديكا، والبرتغالي جوزيه روماو».
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