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يسرا: إنشاء 7 مستشفيات جديدة بدعم المصريين المقيمين في الخارج
02
يناير
2017
02:48 AM
قالت الفنانة يسرا، سفيرة النوايا الحسنة، إنها تعاونت مع الدكتور ناصر فؤاد المدير التنفيذي لمجموعة «سان جورج للرعاية الصحية» بلندن، والتي تقوم بإنشاء 7 مستشفيات جديدة على مستوى الجمهوريةوأضافت «يسرا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «on e»، أن هذه المستشفيات التي يتم إنشاؤها يقف خلفها مصريون يقيمون في الخارج كنوع من رد الجميل، مشيرة إلى أن المجموعة لديها قدرة على تطوير المستشفيات المهجورة، وتشتري كميات كبيرة من الأدوية، ولكنها في حاجة لدعم من الدولة؛ لتسهيل مهمتها.
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