قال الإعلامي تامر أمين: |إن الفنانة انتصار من أعز صديقاته، وخلافه معها كان بسبب تصريحاتها المتشددة|

وأضاف خلال لقائه في برنامج «نفسنة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «أنا معايا وكالة من الجمهور بأني أقول لهم عن الحاجات الحلوة وأمتدحها، والحاجات الوحشة»- مشيرا بيده إلى الفنانة انتصار مقدمة البرنامج.ومن جانبها علّقت انتصار على الإشارة، قائلة: «علشان بحبك مش هتكلم».