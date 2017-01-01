قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التدريب جزء لا يتجزأ من خطة الوزارة لإعداد وتجهيز الشباب الخريجين لسوق العمل المحلية والخارجية سواء في الدول العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء بروتوكول مع عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول من أجل المساهمة في تدريب العمالة المصرية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مباشر من العاصمة|، المذاع على قناة |أون لايف|، تقديم أماني الخياط، أنه بالتعاون مع شركة شلمبرجير العمالية والعاملة في مجال النفط سيتم تدريب 300 شاب سنويًا، وسيتم اختيار أفضل العناصر وتوزيعهم بمواقع الشركة بالخارج لمدة شهر وتعيينهم بحقول البترول سواء في الداخل أو الخارج.وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة ستبدأ غدًا قبول طلبات الراغبين في التدريب على خدمات البترول.