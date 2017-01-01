أعلن علاء فتحي سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، ثبات أسعار السلع الأساسية التي يتم صرفها على بطاقة التموين كما هي بدون أي زيادة في أسعارها

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» تقديم الإعلامي مجدي طنطاوي المذاع على فضائية «العاصمة»، أن سعر لتر الزيت يتم صرفه بمبلغ 10 جنيهات وفي القطاع الخاص 15 جنيهًا.وأوضح أن سعر كيلو العدس التمويني بـ20 جنيهًا، والفول بـ7 جنيهات، والمكرونة بـ2.25 جنيه، نافيًا صحة ما تردد عن استبدال المكرونة بالأرز في التموين، مؤكدًا أن الأرز موجود والمواطن صاحب الحرية في الاختيار.