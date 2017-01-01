وصف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، حديث وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، عن زيادة أسعار الأدوية: بأنه «كلام عبثي»

على حد قوله.وأضاف نقيب الصيادلة، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي «شريف عامر» المذاع على فضائية «mbc مصر»: إن هناك 3 آلاف نوع من الأدوية تسعيرتها مشوهة، ويجب إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بها.وأوضح «عبيد»: إن وزارة الصحة تعاني من حالة تخبط في نظام تسعير الأدوية.