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«الصيادلة»: حديث وزير الصحة عن زيادة أسعار الأدوية عبثي
01
يناير
2017
23:49 PM
وصف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، حديث وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، عن زيادة أسعار الأدوية: بأنه «كلام عبثي»على حد قوله.وأضاف نقيب الصيادلة، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي «شريف عامر» المذاع على فضائية «mbc مصر»: إن هناك 3 آلاف نوع من الأدوية تسعيرتها مشوهة، ويجب إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بها.وأوضح «عبيد»: إن وزارة الصحة تعاني من حالة تخبط في نظام تسعير الأدوية.
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