طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس الجمهورية بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنها حصلت على فرصتها الكاملة ولم تقدم جديدا لمصلحة المواطن

ووجه نقيب الصحفيين الأسبق خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»، رسالة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: «ياريس الغلاء بيطحن في الغلابة، وشدد الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الأساسية».